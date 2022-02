Y se despidió con un mensa en español e inglés que dice: «Te amamos David y no podemos creer que ya no estás con nosotros. Te amamos por siempre mi vaquero. DEP bebé. Te amo y te extraño mi mejor amigo, mi querido esposo de 35 años. No puedo creer que te hayas ido. ¡No puedo creer!». Archivado como: Muere esposo Neida Sandoval

RECIENTEMENTE RECIBIÓ UNA GRAN NOTICIA

Apenas el 4 de febrero se congratuló por superar los 100 seguidores en Youtube y escribió esto: ¡Gracias!

A tí, que me has apoyado a lo largo de mis 42 años de carrera en la televisión. ¡Gracias! A tí, que me extendiste la mano para que hiciera la transición a este mundo digital de las comunicaciones y sigues apoyándome»

Y continuó: ¡Gracias! A tí, que me has abierto puertas a lo largo de mis 4 décadas + en esta profesión que me apasiona y me ha hecho mejor persona. ¡Gracias! A tí, que me envías a diario mensajes alentadores y estás pendiente de mi bienestar y el de mi familia. ¡Gracias! A tí, que trataste de poner piedras en mi camino.

¡Gracias! A tí, mi amado Dios y querida familia, mis hijos, mi esposo, mis buenos amigos por ser mi constante, mi fuerza y mi alegría».