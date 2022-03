De acuerdo con la información de Infobae , el “Jefe” no pudo resistir la tromboembolia pulmonar, enfermedad que le provocó ser internado hace tan solo unas cuentas horas. A pesar de los esfuerzos de los médicos por reanimarlo, lamentablemente no pudieron hacer nada al respecto y confirmaron su muerte.

Fue este martes 8 de marzo cuando se confirmó el sensible fallecimiento del exfutbolista de los Tigres de Nuevo León, a la edad de 70 años. Fue un reconocido entrenador el cual se caracterizaba por su fuerte carácter dentro de las canchas y dirigiendo a sus equipos, además de ser un polémico personaje.

Cabe mencionar que el ex director técnico del fútbol mexicano se encontraba de viaje en Acapulco, Guerrero, México, cuando comenzó a sentir este malestar que lo llevaría directo a un hospital. Inmediatamente, su familia lo trasladó a la capital del país para que fuera atendido rápidamente.

Muere Tomas Boy: No soportó la tromboembolia pulmonar

"LA #LigaBBVAMX lamenta el sensible fallecimiento de Tomás Boy. Ex jugador, seleccionado nacional, director técnico y leyenda del fútbol en México. Deseamos a sus familiares y amigos encuentren pronta resignación", se puede leer en el tuit que compartió la liga de fútbol mexicano.

De igual manera, la Liga MX quien ha estado viviendo momentos críticos en los últimos días, también emitió un comunicado en su cuenta de red social donde lamenta la sensible perdida de un jugador que será recordado eternamente. Destacó su gran profesión y talento dentro de la cancha.

José Ramon Fernández no lo puede creer

El reconocido comentarista de ESPN, José Ramon Fernández no podía creer la noticia: “No lo creo! el gran Tomás Boy ha muerto. Líder nato, gran futbolista, simpático, fuerte personalidad, buen amigo, gran conocedor del fútbol… y no acabaría de enumerar cualidades Me entristece muchísimo! Con todo mi afecto un abrazo fuerte a su familia. Vuela alto Tomás y #QEPD“, escribió.

Así fue como anunció la triste noticia en sus redes sociales: "Triste noticia, lamentablemente falleció en la CDMX Tomás Boy, personaje importante del fútbol y un buen amigo. Descanse en Paz, Tomás Boy". Inmediatamente varios seguidores le mandaron el último adiós al "Jefe".