Su debut en teatro fue en ‘The Rocky Horror Picture Show’

La revista citada mencionó que la estrella nació en Corpus Christi, Texas en 1968. People mencionó que su debut como actriz fue en una producción local de ‘The Rocky Horror Picture Show’, luego de un tiempo se mudo para Nueva York en donde estudió teatro cine dentro del prestigioso instituto de Lee Strasberg.

Su debut en la pantalla chica fue hasta 1991 donde participó en ‘Brain Twisters’, posteriormente interpretó memorables personajes en series como ‘Lois & Clark: The New Adventures of Superman’, ‘Party of Five’ y ‘Fantasy Island’, además de obtener roles estelares en ‘Dweebs’ y ‘Mr. Rhodes’.