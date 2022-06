Muere el rapero “Trouble”, fue encontrado en su automóvil

En 2015, Trouble apareció en el álbum Tetsuo & Youth de Lupe Fiasco , junto con Glasses Malone , Trae tha Truth, Billy Blue, Buk y Fam-Lay en la canción “Chopper”. En 2016, Trouble apareció en el sencillo ” Key to the Streets ” del rapero YFN Lucci , que alcanzó el puesto 70 en el Billboard Hot 100.

Nacido como Mariel Semonte Orr, Trouble comenzó a rapear a los 14. En abril de 2011, lanzó su mixtape debut el 17 de diciembre, que se colocó en el número 23 en The 25 Best Mixtapes of 2011 de la revista Complex. En 2017, Trouble firmó un acuerdo con el sello discográfico Ear Drummer Records e Interscope Records.

Internet conmocionado por la muerte

El rapero y actor Bow Wow publicó en su historia de Instagram: “¡El problema fue mi amigo! Me detuve en cualquier lugar en el que estaba, no me importaba si estaba allí en el último minuto. No puedo creer esto… ¡Qué está pasando hombre! Mis condolencias a su familia. ¡Hermano tuvo hijos, hombre!

Algunos otros colegas y fanáticos han mostrado su sorpresa por el aparente asesinato del rapero, aún no se sabe que fue lo que pasó, pero no se descarta que se haya tratado de un posible atentado a su personas por la repentina ola de odio que hay hacia los raperos en Estados Unidos.