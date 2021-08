Su muerte fue anunciada este jueves, por una fuente cercana, de quien ha sido calificado como un “visionario” en la industria de los medios de comunicación. Gustavo Godoy dedicó su vida a hacer un espacio a los hispanos en la televisión estadounidense, donde no se tenía un lugar para los latinos. Archivado como: Muere presentador Gustavo Godoy

Aunque era esperada su muerte por los padecimientos que tenía, no deja de ser sorprendente. El periodista y presentador, fue una figura clave en Univisión, ahí se convirtió en el director de noticias del Canal 23; por su paso en los medios de comunicación, se hizo ganador de de cuatro premios Emmy.

"La noticia era esperada debido a su gravedad, pero no por ello deja de ser profundamente dolorosa. El amigo, Gustavo Godoy, periodista, publicista y pionero de la televisión hispana en Estados Unidos, falleció la noche del miércoles en Miami a los 79 años", se lee en el post que se publicó en redes sociales, sobre el triste acontecimiento.

De acuerdo con las declaraciones de uno de sus amigos más cercanos, el periodista y la familia, al igual que los cercanos, estaban plenamente conscientes sobre la próxima partida del hombre, por las condiciones de salud que presentaba. Aunque claro, no deja de ser menos doloroso para los cercanos de Godoy; fue Wilfredo Cancio Isla, un periodista cubano, quien informó la triste partida.

En el mismo post, el periodista escribió el agradecimiento que tiene con el presentador, ya que fue parte fundamental durante su trayectoria profesional, por lo que no dudó en rendirle homenaje después de enterarse de la gran pérdida que había pasado la noche del miércoles y que dejó a más de una persona sorprendida.

"Fue una persona que siempre escuchaba y desbrozaba una posibilidad de avanzar en cualquier proyecto, por utópico que pudiera parecer. En definitiva, las utopías y los sueños no son más que futuro aplazado.", mencionó Cancio en dicha publicación, dando de esa manera su último adiós al presentador, quien, al parecer fue alguien que siempre estuvo a su lado en cualquier ámbito de sus vidas.

De acuerdo con Wilfredo, el periodista fue un hombre que siempre apoyaba a los demás en sus proyectos; se trató de una persona que daba un consejo y nunca dudó en expresar su opinión. Gustavo Godoy no sólo fue un excelente periodista y presentador, sino también un gran guía para sus cuelgas.

"Fue un hombre puente entre generaciones de cubanos y era una figura de diálogo, comprensión y paz. ", mencionó en dicho post, donde varias personas mostraron su apoyo y no han dudado en dejar mensajes recordando al que califican como un 'excelente periodista y amigo' y que lamentablemente partió el día de ayer.

Pero las palabras no quedaron ahí. El periodista dejó en claro que Godoy para él fue una persona de figura de diálogo y alguien que siempre debía ser recordado, por lo que la gran trayectoria que había formado dentro de la comunicación hispana en Estados Unidos; él describe a su amigo como ‘un puente entre generaciones’, ya que muchos de sus logros han quedado para la posterioridad.

Cancio confirmó hoy a Efe que Godoy, se enfrentaba a un estado crítico de salud, por lo que su pérdida ya se esperaba entre los demás. Además declaró que no se debió a Covid-19, ya que en la actualidad, cuando fallece una persona, el público piensa que se debe a este virus que aqueja a la humanidad.

Godoy, un cubano exiliado en Estados Unidos, con 17 años comenzó su carrera en Nueva York como “reportero del tráfico” en las calles de la Gran Manzana, según recoge una entrevista de Diario de las América realizada en 2019. Siendo de las pocas veces donde brindó un testimonio sobre su propia experiencia y no de los análisis que se ha creado.

Sus comienzos

De acuerdo con la agencia Efe, en una larga conversación con la revista digital Otro Lunes y firmada por Rafael E. Saumel, Godoy recordó sus comienzos en Nueva York trabajando en un banco para cumplir con “una tradición familiar”, tras salir de La Habana en 1960.En realidad siempre me interesó el periodismo electrónico, pero mis padres no querían”, revela, y narra cómo fue que luego comenzó en el canal 7 de Miami, filial de NBC, de “correveidile”, de camarógrafo y reportero.

En la misma entrevista publicada en mayo de 2011, Godoy se refirió al oficio del periodista para expresar su convicción en el “pluralismo de ideas y de criterios, pero no en el periodismo a la carta”. “La gente come a la carta, pero no debe de informarse de igual manera. Eso limita la calidad del juicio”, apostilló.