Según lo reseñado por el diario británico, los compañeros de la legendaria estrella, Paul Herman, rindieron homenajes para el actor estadounidense quien falleció este martes a la edad de 76 años. The Sun compartió que Paul Herman es conocido por su gran participación en ‘The Sopranos’ interpretando a Peter “Beansie” Gaeta.

Lamentablemente muchas personas han perdido la vida de una forma muy cruel, ahora en el portal de The Sun se difunde la sensible noticia sobre el fallecimiento de un icónico actor que formó parte de las producciones ‘The Sopranos’, ‘Goodfellas’ y ‘Silver Linings Playbook’.

En lo que va del año los lectores de Mundo Hispánico han sido testigos de las tragedias ocurridas dentro de la farándula, ahora una vez más el medio artístico se viste de luto tras darse a conocer la sensible noticia del fallecimiento de un icónico actor estadounidense.

Cabe mencionar que es momento que no se ha dado a conocer la causa de su muerte. El diario citado mencionó que el deseo del actor estadounidense fue confirmado por su compañero Michael Imperioli, quien interpretó a Christopher Moltisanti en ‘The Sopranos’ a través de redes sociales.

“Paulie vivió a la vuelta de la esquina durante los últimos años y me alegro de que hayamos podido pasar un tiempo juntos antes de que nos dejara. Lo extrañaré. Mucho amor para su familia, amigos y comunidad de actores y cineastas”, fue la forma en que el compañero del actor estadounidense dio a conocer el deceso de Paul Herman.

Por su parte la estrella británica-estadounidense, Frances Fisher, calificó el sensible deceso de Paul como ‘el fin de una era’. Ella expresó sus condolencias al igual que varios de sus colegas, “Paulie Herman – Amado por todos. Desde los viejos días de Nueva York en Cafe Central & Columbus hasta las noches de la costa oeste, Paulie siempre tenía una sonrisa y una mesa”.

Las condolencias de los grandes fanáticos del actor se hicieron presentes

Las condolencias de los grandes fanáticos del actor se hicieron presentes en las redes sociales, “Lo amaba como Beansie pero también sus tres papeles en New York Stories. Muy triste”, “Siempre disfruté de sus actuaciones memorables”, “RIP. Gran actor de carácter. Además de su papel como Beansie, me encantó su pequeño papel en The Daytrippers”, se puede leer en redes sociales.

Sin duda el 2022 ha atacado de manera muy fuerte a las celebridades de muchas maneras, separaciones amorosas, complicaciones de salud, polémicas grandes y decesos de destacados artistas como el que acabamos de leer, donde artistas y fanáticos se suman a las condolencias tras la muerte de Paul Herman. Archivado como: Muere legendario actor estadounidense.