De acuerdo con el portal The Sun , la reconocida banda The Black Dahlia Murder anunció la muerte del cantante principal Trevor Strnad en las redes sociales el miércoles. El vocalista de la agrupación tenía tan solo 41 años de edad, varios de seguidores lamentan la muerte del músico.

¿Quiénes son The Black Dahlia Murder?

“Noticias terriblemente tristes con respecto a #trevorstrnad del brillante #blackdahliamurder #restinpeace”, “Nuestros corazones están con sus compañeros de banda, familia y fans”, “Descansa en Power Trevor Strnad. Nuestros corazones están con el campamento @bdmmetal y los amigos y familiares de Trevor”, fueron algunos comentarios

Cabe recordar que la banda The Black Dahlia Murder se formó en el año del 2001. Lanzaron su primer álbum de debut ese año, titulado What a Horrible Night to Have a Curse, luego sacaron otros nueve álbumes de estudio de larga duración. La banda lanzó Verminous, su álbum más reciente, en 2020, fue muy criticado por los críticos y amado por los fans. Archivado como: Muere Trevor Strnad