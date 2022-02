Una declaración de la banda decía: «Iluminaba cualquier habitación en la que entraba, y su amabilidad con una familia multilingüe de fans era legendaria. Se destacó por su individualidad, integridad y, en ocasiones, excentricidad obstinada. Su ingenio mordaz y su apetito por lo ridículo lo convirtieron en un narrador invaluable».

De igual manera rindió homenaje al éxito de Brooker A Whiter Shade of Pale por «definir The Summer of Love». «La voz y el piano de Gary fueron la única constante definitoria de los cincuenta años de carrera internacional de conciertos de Procol. Sin payasadas en el escenario u otros trucos, fue invariablemente el músico más visible en el espectáculo», se agregó en el comunicado.