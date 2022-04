De acuerdo con el portal New York Times , el artista musical que tenía enamorado a las jovencitas en los años 60, perdió la vida a causa de una neumonía. Incluso mencionan que falleció a tan solo unas cuantas semanas antes de cumplir los 80 años de edad, las despididas de sus conocidos se hicieron llegar rápidamente.

Muere cantante Bobby Rydell. El mundo de la música se encuentra de luto, tras el sensible fallecimiento de un galán, que enamoro a miles de mujeres en la época de los años 60. Las malas noticias no dejan de llegar para los artistas que marcaron una época dorada en la infancia a los adultos de hoy en día.

Incluso en una entrevista en al año del 2016, dijo que “Wildwood Day encapsula mejor su propia vida, llamándolo “el himno nacional de la costa de Nueva Jersey”. Pero agregó que la mayoría de la gente lo conoce por “Volare”, llamándolo “mi música de entrada y mi música de despedida. Yo no era realmente un cantante de rock and roll. Soy un chico del cancionero americano”.

Se sometió a un trasplante de órganos

Pero muchos fanáticos lo recordarían por una escena de baile particular de “Bye Bye Birdie” junto a Ann-Margret en la canción “A Lot of Livin ‘To Do”. “Estoy absolutamente desconsolado por la pérdida de mi querida Pallie Bobby Rydell. Era un animador increíble y absolutamente una de las personas más divertidas que he conocido. Descansa bien Bobby. Te amamos”.

Cabe recordar que en el año del 2012, se sometió a un doble trasplante de órganos para reemplazar su hígado y un riñón y volvió a los escenarios en seis meses. "No me puedo quejar en absoluto de mi carrera. Ya sabes, ha tenido sus altibajos, sus picos y valles, etcétera, etcétera. Pero he sobrevivido a todo eso y sigo haciendo lo que realmente disfruto", dijo en una entrevista.