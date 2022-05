Fue uno de sus amigos quién dio detalles para el medio de AVN sobre el sensible fallecimiento de Logan Long, el hombre fue identificado como Fallon West y mencionó que “Falleció en el hospital y los médicos hicieron todo lo que pudieron. Estaba enfermo de neumonía en el hospital y no sobrevivió”. Archivado como: Muere actor Logan Long.

Una tragedia más se suma para el mundo del espectáculo pero en esta ocasión se trata de la industria del cine para adultos, pues una estrella más ha partido a una mejor vida a los 34 años de edad, la sensible noticia fue difundida a través del portal del diario británico de The Sun .

Muere actor Logan Long. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones en donde diversas personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo han partido a mejor vida, se ha dado a conocer sobre el sensible fallecimiento de un gran actor que ha conmocionado las redes sociales.

Logan Long logró obtener varias nominaciones a los Premios AVN a lo largo de los años, incluida una en 2019 a Mejor Actor de Reparto, por su actuación en ‘The Seduction of Heidi’ de Kay Brandt y por ‘Adam & Eve Pictures’, según lo señalado por el portal de noticias de AVN. Archivado como: Muere actor Logan Long.

Según a los reportes dados tanto por The Sun como el medio de AVN se afirmó que Logan Long trabajó dentro de la industria del entretenimiento para adultos durante seis años. Habiendo realizado su labor durante los últimos dos años, principalmente como artista contratado para la familia de pancartas de Mike Adriano, Long acumuló más de 1,000 créditos en su carrera como actor.

La industria del entretenimiento para adultos ha sufrido varias pérdidas

En el 2017 el actor ofreció una entrevista para Fresh Faces, Logan manifestó que él sabía que el entretenimiento para adultos era una buena profesión para su persona, “Siempre supe que esta es una buena profesión para mí. He sido dueño de dos negocios en el pasado, y realmente ya no tenía ganas de hacer eso. Simplemente quería algo en mi vida cotidiana normal, que es el sexo, y sentía que me pagaban por ello mientras lo hacía”.

En el portal de The Sun se compartió que en los últimos meses la industria del entretenimiento para adultos se ha visto golpeada duramente tras la muerte de varios actores, otra de ellas fue la de la actriz transgénero Angelina Please, quien según los forenses perdió la vida el pasado 15 de marzo por una sobredosis accidental de cocaína. Archivado como: Muere actor Logan Long.