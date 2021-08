En el comunicado oficial, sus hijos colocaron el siguiente mensaje a través de su cuenta de Twitter: “Nos apena decir que nuestro querido patriarca falleció en paz esta mañana. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en tu cabeza: buenas noches papá. Te queremos”.

El Show de Mary Tyler Moore marcó su trayectoria, pero Asner fue aclamado también por su actuación en las series Raíces y Rich Man, Poor Man, que le merecieron dos Emmys, y participó como doblador en numerosas cintas, entre ellas Up del estudio de animación Pixar, en la que era el entrañable Carl Fredricksen, con información del portal Efe News.

Nacido en 1929 en Kansas City, en una familia de inmigrantes judíos ortodoxos, Ed Asner, quien murió este 29 de agosto, comenzó su carrera como actor en el teatro y llegó a Broadway en 1960, compartiendo escenario con Jack Lemon en Face of a Hero, para finalmente estrenarse en 1957 en la pequeña pantalla, donde lograría sus mayores éxitos.

Sus últimas producciones; Muere reconocido actor a los 91 años de edad

El portal Infobabe comentó que el fallecido actor, Ed Asner, en los últimos años no había ralentizado su ritmo de trabajo; en 2018 participó en la comedia negra dirigida por Christina Applegate llamada Dead to me en Netflix, así como también participar como estrella invitada en la secuela de Karate Kid, Cobra Kai, interpretando al adinerado padrastro de Johnny Lawrence.

Antes de su muerte, el actor completó más de cinco proyectos, incluidas películas como: A Fargo Christmas Story y Awaken. Su proyecto más reciente fue la película Deadly Nraw, la cual se continúa aun filmando, además de prestar la voz del personaje Carl en la serie de Pixar, Dug Days, la cual se transmitirá este 1 de septiembre en Disney+.