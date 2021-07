En el mundo de las redes sociales, varios internautas comenzaron a divulgar la sensible perdida, donde muchos usuarios se preguntan las causas de su muerte, ya que en el comunicado que emitió la familia no especifica las razones de su fallecimiento, quien murió en Nuevo México con su familia.

“Muere el gran señor de la guerra. Donald Rumsfeld aquel que hizo la guerra de Irak sin una sola prueba de que tenían armas nucleares, químicas o biológicas. No sabemos, dijo, pero hay conocidos desconocidos y punto”, “Donald Rumsfeld fue uno de los artífices de la mentira de las armas de destrucción masiva. En el momento de su muerte solamente me queda decir aquello de que “tanta paz lleves”.

"Ahí va el hombre más grande que jamás conoceré. Felices 90 papá y gracias por esta gran vida y por ser el mejor papá de todos los tiempos. Todo lo que vale la pena saber lo obtuve de ti y de mamá. Te vi dejar esta tierra y sé exactamente dónde estás ahora. Me hace feliz. Me siento bendecido.

George W. Bush no se manifestó

George W. Bush no se manifestó inmediatamente por la muerte de su tío, Jonathan Bush, pero en medio del dolor por tan sentida pérdida, el expresidente participó en una teleconferencia con el objetivo de promocionar su libro "Out of Many, One: Portraits of Americas's Inmigrants", según la agencia de noticias Efe.

Al respecto, el expresidente Bush, de 74 años de edad, dijo que la inmigración en Estados Unidos es un asunto que "se ha politizado demasiado" y requiere un liderazgo que disipe los temores, y la búsqueda de soluciones de sentido común. El expresidente señaló que hay en la sociedad estadounidense "una veta popular de gente que ve la inmigración con alarma, pero no deberíamos temer la erosión de nuestra cultura. Los inmigrantes realzan nuestra cultura, nuestros valores, revitalizan el entusiasmo por todo lo que EE.UU. representa".