¿Cómo murió el compositor Stephen Sondheim?

Cabe recordar que su primer obra la compuso tanto en la letra como en la música, esta fue la comedia de 1962 “A Funny Thing Happened on the Way to the Forum”, que ganó un Tony y fue representada durante más de dos años en Broadway. Y desde ese momento comenzó su legendaria carrera artística.

Fue en la década de los 70 y 80, los cuales fueron sus años más productivos, elaboró trabajos considerados variados y originales, incluido "Company" (1970), "Follies" (1971), "A Little Night Music" (1973), "Pacific Overtures" (1976), "Sweeney Todd" (1979), "Merrily We Roll Along" (1981), y "Into the Woods" (1987).