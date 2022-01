Según el informe de AP, Diego Verdaguer murió en la tarde del jueves 27 de enero en Los Ángeles. Y de acuerdo con el comunicado enviado en la madrugada del viernes, el artista había padecido Covid-19 desde diciembre y estuvo hospitalizado. No se ofrecieron detalles sobre su funeral y sus representantes pidieron respetar la privacidad de la familia.

“Soy más mexicano que nada”, afirmó Diego Verdaguer

“Te puedo decir, soy más mexicano que nada. Amo a México, amo lo que México ha significado en mi vida, amo las oportunidades que México me ha dado”, manifestó el artista Diego Verdaguer en una entrevista con la agencia The Associated Press realizado en el año 2019.

AP también reseñó que Diego Verdaguer conoció a Amanda Miguel cuando ella tenía 18 años y él 24. Su hija Ana Victoria, quien también es cantante, nació en 1983. “Amanda Miguel ha sido mi inspiración desde que la conocí. Valoro mucho todo lo que hemos hecho juntos como pareja, como artistas, como individuos”, contó el artista a AP tiempo atrás.