Un hombre guatemalteco que se encontraba recluido en el Centro de Detención Stewart al sur de Georgia murió, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que identificó su causa preliminar de muerte como complicaciones de COVID-19.

El guatemalteco bajo la custodia del ICE murió el domingo en un hospital del área. Se trata de Santiago Baten-Oxlaj, de 34 años, que fue declarado muerto a las 5:03 am hora local por profesionales médicos en el Hospital Regional Piedmont Columbus, en Columbus, Georgia, donde había estado hospitalizado desde el 17 de abril de 2020.

Se enumeró la causa preliminar de la muerte como complicaciones relacionadas con COVID-19.

34-year-old Santiago Baten-Oxlaj died at Piedmont Columbus Regional Hospital. He had been hospitalized since April 17. https://t.co/kDj56NMivk

