Muere de COVID-19 influencer ucraniano después de negar la existencia del coronavirus. Dmitriy Stuzhuk, después de haber dicho en varias ocasiones que el virus no existía falleció después de luchar contra el COVID-19.

A pesar de los millones de muertes y casos confirmados de coronavirus, aún existen personas que no creen o creían en la COVID-19, como Dmitriy Stuzhuk.

Dmitriy Stuzhuk era un influencer ucraniano que se dedicaba a la vida y alimentación saludable, y que solo reconoció la existencia del mortal virus hasta que se enfermó de COVID-19.

Previo a su muerte, el mencionado influencer relató su experiencia con el COVID-19 a través de su cuenta de Instagram. “Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID-19”, escribió Dmitriy Stuzhuk.

El propio influencer relata, lo sucedido en su viaje a Turquía: “Me sentí mal el segundo día en Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago”.

“Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad” señaló, el recientemente empresario, Dmitriy Stuzhuk.

Continuó escribiendo: “así que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir con aire acondicionado, inmediatamente fui a hacerme varias pruebas, decidí hacerme una prueba de COVID-19. Resultó positiva”.

Hace cinco días, él mismo señalaba que su condición era estable. Su exesposa fue quién confirmó la muerte en una publicación el pasado 16 de octubre.

