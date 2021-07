Muere el actor Daniel Mickelson a los 23 años de edad

Participó en la serie de televisión Mani y de películas de terror como The Killer Clown Meets the Candy Man

La trágica noticia la dio a conocer su hermana a través de Instagram

Muere la estrella de la serie de televisión Mani y de películas de terror como The Killer Clown Meets the Candy Man, el actor Daniel Mickelson, a los 23 años de edad y su deceso causa tanta conmoción que hasta Paris Hilton y Kaia Gerber le rinden homenaje, de acuerdo a la publicación del portal de The Sun.

La noticia de su deceso ha caído como balde de agua fría en el mundo del espectáculo, pues es cierto que su ascenso era inevitable, la información que se tiene es que el actor falleció este 4 de julio en plenos festejo del Día de la Independencia en Estados Unidos.

HERMANA HACE ANUNCIO

Fue la hermana del actor quien tuvo la fortaleza de dar a conocer la noticia a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, con un emotivo mensaje junto a una tierna fotografía en la que ambos aparecen de niños.

Meridith Mickelson subió el lunes por la noche la fotografía en la que escribió que su corazón está “destrozado”, por el sensible fallecimiento de su hermano, por lo que de inmediato tuvo reacciones de sus seguidores.