Reportan muerte del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Presentó complicaciones tras dar positivo al coronavirus (Covid-19)

Jaime Ruiz Sacristán habría contraído la enfermedad en un viaje a Vail, Colorado en marzo

Debido a complicaciones por el coronavirus (Covid-19), este domingo se confirmó la muerte del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruiz Sacristán, según reportaron diversos medios de comunicación como El Universal y Reforma.

Tras la noticia México se vistió de luto y varios personajes de la política del país azteca lamentaron su partida.

“La Bolsa Mexicana de Valores informa con profunda tristeza que el Lic. Jaime Ruiz Sacristán, Presidente de su Consejo de Administración, falleció el día de hoy. Directivos y personal enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos, y lamentamos esta sensible pérdida”, dijo el organismo.

Jaime Ruiz Sacristán habría contraído la enfermedad en un viaje a Vail, Colorado, en marzo pasado. El presidente de la BMV se encontraba hospitalizado luego de dar positivo al coronavirus (Covid-19).

#ÚltimaHora Debido a complicaciones por Covid-19, este domingo murió el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán pic.twitter.com/Yu4qsWAE2M — El Universal (@El_Universal_Mx) April 12, 2020

Ante la trágica noticia, funcionarios, políticos y empresarios lamentaron la muerte, esta madrugada, del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruiz Sacristán.

A través de redes sociales, la secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó “profundamente” la pérdida y envió “sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Jaime Ruiz Sacristán, presidente del Consejo de Administración de la @BMVMercados. Envío mis sinceras condolencias a sus familiares y amigos. — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) April 12, 2020

¡ Qué pena! Mis más sentidas condolencias a la familia de Jaime Ruíz Sacristán y a sus amigos, que son muchos. Descanse en Paz. https://t.co/deeOtjoEBS — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) April 12, 2020

Jaime Ruiz Sacristán, fue uno de los banqueros más talentosos que conocí. Será recordado además como un gran finánciero. Pero se le extrañará por sus muchas virtudes y generosidad como persona. Ofrezco mis oraciones, con cariño, para su familia y amigos. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) April 12, 2020

El caso de personas con coronavirus va en aumento en México y la mayoría de las personas sigue con las medidas preventivas de quedarse en casa, pero hay un sector de la población, el más vulnerable, que no puede dejar de salir a la calle para llevar comida a su casa.

Las autoridades sanitarias de México informaron este sábado que el país registró 273 fallecidos por Covid-19, 40 decesos más que el día anterior, y 4 mil 219 enfermos confirmados, un aumento de 375 casos en las últimas 24 horas.

El Gobierno de México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.