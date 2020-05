A los 91 años y cuando vivía sus días de retiro, Wilson Roosevelt Jerman, un ex empleado de la Casa Blanca que sirvió a 11 presidente, murió este miércoles de coronavirus, reportan medios en Washington D.C., que citan a fuentes familiares.

