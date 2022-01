Muere de cáncer, Louie Anderson a los 68 años

Así fue su larga trayectoria de casi dos décadas

¿Como se logró consolidar en el mundo del espectáculo? Muere comediante Louie Anderson: Un ícono de la comedia americana, Louie Anderson acaba de fallecer a los 68 años de edad luego de una lucha constante contra el cáncer que lo acechaba. Louie era mejor conocido por interpretar a Mom Baskets en la serie de comedia Baskets de Zach Galifianakis. Louie era de los mejores en su época, su experiencia artística abarcó mas de tres décadas, fue partícipe en programas como Viviendo con Louie (1994-1998), Baskets (2016-2019), Family Feud y Funny You Should Ask. Louie creció en Minnesota junto a su madre. ¿Qué sucedió con Anderson? Anderson murió en un hospital de Las Vegas por complicaciones de cáncer, dijo Glenn Schwartz, su publicista quien estuvo pendiente y trabajó junto al comediante toda su vida. Anderson tenía un tipo de Linfoma no hodgkiniano comentó Schwartz a los medios. Anderson ganó un premio Emmy en 2016 al mejor actor de reparto por su interpretación de Christine Baskets, madre de mellizos interpretada por Zach Galifianakis. Anderson recibió tres nominaciones consecutivas al Emmy por su actuación. (Con información de AP)

Muere comediante Louie Anderson: Otros proyectos que realizó Louie Anderson era un rostro familiar en otros lugares de la televisión, incluso como presentador de una reposición del programa de juegos “Family Feud” de 1999 a 2002, y en especiales de comedia y en frecuentes apariciones en programas de entrevistas nocturnas. Anderson creó una versión animada de sí mismo cuando era niño en “Life With Louie”.Realizó la serie de dibujos animados, que se emitió por primera vez en horario de máxima audiencia a finales de 1994 antes de pasar a los sábados por la mañana para su emisión de 1995-1998. Anderson ganó dos premios Daytime Emmy por el papel. (Con información de AP)

Muere comediante Louie Anderson: Apariciones especiales en las que estuvo El comediante proveniente de Minnesota, hizo apariciones especiales en varias series de televisión, incluidas “Scrubs” y “Touched by an Angel”, y estuvo en la pantalla grande en “Coming to America” ​​de 1988 y en la secuela del año pasado de la comedia de Eddie Murphy. Según informa el portal “The Sun”, Louie también realizó giras regulares con su acto de stand-up y como comediante. Anderson hizo su debut en la televisión nacional en The Tonight Show en 1984. Pronto siguieron apariciones con Jay Leno, David Letterman y especiales de HBO. También tomó un turno como anfitrión de Family Feud durante tres años.

Muere comediante Louie Anderson: “Fue una intervención divina” Louie Anderson llegó a comentar, según el portal The Sun, que de alguna o de otra forma el estaba envuelto en el mundo del espectáculo por su madre, quien siempre buscó pertenecer al medio. “Sentí que fue una intervención divina cuando recibí la llamada para estar en el programa… que de alguna manera mi madre, desde el más allá, finalmente se estaba metiendo en el mundo del espectáculo donde realmente pertenecía en primer lugar”. “No soy tan agradable en el personaje como lo era mi madre como persona. Realmente es una extensión de mi madre”, dijo una vez Louie, quien se crió con su mamá en Minesotta. El comediante y presentador, también escribió cuatro libros, entre ellos ‘Hey mamá: Historias para mi madre”.

Muere comediante Louie Anderson: Cumplió su sueño Según informes del Ny Post, hubo una ocasión muy especial que marcó la vida del comediante. Y es que un día, estaba en el elegante restaurante de celebridades de Beverly Hills, el Ivy, cuando Eddie Murphy quien también es comediante y su séquito estaban cenando. Anderson se encargó de pagar toda la cuenta de Murphy y su grupo, con instrucciones explícitas de no decirle al mesero que era él hasta que Anderson se fuera: “No se lo digas hasta después de que me vaya. No lo hago para ser un pez gordo. Lo hago porque soy del Medio Oeste y así es como lo haríamos”, relató Anderson al equipo de radio satelital de “Sway in the Morning” en 2017. Según el portal Ny Post.

La mejor inversión de su vida Al día siguiente después de la cena, Anderson recibió una llamada de Eddie Murphy, quien no solo agradeció el gesto, sino que también dijo que quería incluir a Anderson en “una pequeña película llamada ‘Coming to America”. Maravillado por el karma cómico, Anderson dijo: “Así es la vida, ¿no? Fueron los mejores $660 que he gastado”. Dijo según el portal Ny Post. Anderson dejó en claro en bastantes entrevistas que su madre fue su fuente de inspiración, es decir en “Baskets” se basó en su propia madre, quien murió en 1990. “Christine soy yo capaz de inspirarme en mi madre”, le dijo a The Post en 2017. “Por todo lo que hizo por mí, para devolverlo y hacerse a un lado y dejarla brillar alto y claro.”. Comentó Anderson.

Muere comediante Louie Anderson: Así se despiden los fans del comediante Mediante Twitter, muchos de sus seguidores han estado conmemorando los mejores momentos de la televisión de Anderson, pues muchos de sus fans crecieron con sus programas y recuerdan con nostalgia al ya fallecido actor. “Enero de 2022 no nos da piedad… otra leyenda se nos va. QEPD Louie Anderson.”, “No! siempre fui fan de Louie, le envío amor y pronta recuperación a su familia”, “Una vez estaba bombardeando y vi a Louie Anderson salir de la habitación. Dije “¡Acabo de caminar con Louie Anderson!” Y soltó esa risa loca y salvaje que hacía que todo valiera la pena.”.