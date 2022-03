Fue autor de los libros “Bleed” (1992) y “Totem of the Depraved” (1996). Actúo en cintas de bajo presupuesto como: “The Manhattan Low Suicides” (1985). Bajo numerosos pseudónimos editó y escribió el “Underground Film Bulletin” (1984-1990). Su obra ha influenciado a directores como Lars Von Trier, Gus Van Sant y Oliver Stone.

Su colección de VHS, lanzada recientemente en MVD incluye: Generazion Z (1999), War is menstrual envy (1992) y The wild World of Lidia Lunch (1983). El artista y cineasta underground de la escena neoyorquina de los 80, en los años poderosos junto con grandes artistas del Lower East Side, protagonizó un ciclo con su cine en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como parte de su exposición, “Club 57: Cine, Actuación y Arte en el East Village, 1978-1983”.

Las grandes obras que Nick Zedd produjo durante su carrera

El artista convocó a los espectadores a adentrarse en una cultura subalterna, donde se confronten los sistemas autoritarios a través del DIY (Do it yourself), y The Theory of Xenomorphosis, filosofía reflejada en cada uno de los objetos seleccionados para la exhibición. La muestra que fue curada por Enrique Arriaga, para el Museo del Chopo incluyó publicaciones precarias, cintas de video auto editas y música experimental.

El zine invisible, incluyó las publicaciones de Nick Zedd tales como Underground Film Bulletin, la novela “From Entropy to Ecstasy” y la autobiografía “Totem of the Depraved”; además, al artista neoyorkino le fue comisionada obra para este proyecto, el resultado fue: “Hatred to Capitalism #1, #2, #3” y “Shaolin Comix #1-#2”, también exhibidos en la exposición. Archivado como: Muere cineasta Nick Zedd.