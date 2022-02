Muere el famoso cineasta Douglas Trumbull a los 71 años, tras una larga lucha contra el cáncer y otras complicaciones de salud

El mundo del cine se encuentra de luto por la pérdida de una de las figuras más revolucionarias en las películas de ciencia ficción

Trumbull luchó contra el cáncer, un tumor cerebral y un derrame cerebral LUTO EN EL CINE. Muere el famoso cineasta Douglas Trumbull a los 79 años, tras una larga lucha contra el cáncer y otras complicaciones de salud. El mundo del cine internacional se encuentra de luto por la pérdida de una de las figuras más revolucionarias en las películas de ciencia ficción. Esta martes, 8 de febrero, Amy Trumbull, hija del afamado cineasta, informó por medio de sus redes sociales sobre la muerte de su padre y recordó con amor y admiración que “sus contribuciones a la industria del cine y los efectos especiales perdurarán durante décadas”. Muere el famoso cineasta Douglas Trumbull a los 79 años Douglas Trumbull, quien fuera el responsable de los efectos especiales de la película “Blade Runner”, ya llevaba largo rato luchando contra el cáncer y finalmente perdió la batalla este lunes 7 de febrero en horas de la noche, según explicó su hija en su cuenta de Facebook. Trumbull no solo encaró por dos años al cáncer, también tenía un tumor cerebral y sufrió un derrame cerebral. “Mi padre, Doug Trumbull, murió anoche después de una gran batalla de dos años contra el cáncer, un tumor cerebral y un derrame cerebral”, detalló Amy.

Un genio absoluto Su hija aprovechó la oportunidad para exaltar el valioso trabajo creativo de su padre en la industria del cine. “Era un genio absoluto y un mago y sus contribuciones a la industria del cine y los efectos especiales perdurarán durante décadas y más allá”, comentó en su publicación. “Creó los efectos visuales especiales para 2001 A Space Odyssey, Close Encounters of the Third Kind, Blade Runner, Star Trek y The Tree of Life. Dirigió Silent Running y Brainstorm”, escribió Amy como un rápido repaso al legado cinematográfico de su padre fallecido a los 79 años.

Despedirse del genio y del padre A pesar de que el mundo ha tenido que despedirse del “genio” detrás de los efectos especiales de películas clásicas de ciencia ficción como “Blade Runner” 0 “2001: A Space Odyssey”, Amy también despidió con amor a su padre. “Mi hermana Andrómeda y yo lo vimos el sábado”, comenzó contando. “Le dijimos que lo amábamos y le dijimos que disfrutara y abrazara su viaje al Gran Más Allá. ¡Te amo papá, seguro que te extrañaré!”, concluyó Amy Trumbull sobre la partida de su padre. Su ‘muro’ se llenó con decenas de comentarios que le recordaron que su padre fue inspiración para muchos en la industria.

Sobre Douglas Trumbull Trumbull nació en Los Ángeles, California, en 1942. Durante su extensa carrera en el cine, Trumbull dirigió dos películas “Silent Running”, en 1972, y “Brainstorm”, en 1983; aunque llegó a ser enormemente reconocido como pionero de los efectos especiales en las películas de ciencia ficción. Trabajó en los efectos especiales de películas históricas como “2001: A Space Odyssey” (1968), dirigida por Stanley Kubrick; “Close Encounters of the Third Kind” (1977), de Steven Spielberg; “Blade Runner” (1982), dirigida por Ridley Scott; “Star Trek” (1972), de Robert Wise; y “The Tree of Life” (2011), dirigida por Terrence Malick.

Los galardones y el mérito El trabajo de Douglas Trumbull no pasó desapercibido y es que fue tres veces nominado a los Óscar por las películas Close Encounters of the Third Kind, Star Trek y Blade Runner. La Sociedad Estadounidense de Fotografía (ASC) también le otorgó un premio honorífico por su carrera, recordó EFE. El gusto por la creación y la invención que sentía Douglas Trumbull no surgió de la nada, el afamado cineasta lo tría en la sangre. Su padre fue Donald Trumbull, quien en 1939 fuera el responsable de los efectos visuales de uno de los más grandes clásicos del cine: El mago de Oz.

Sus colegas lo lamentan Ante la noticia, sus colegas no dudaron en reaccionar y lamentar su partida. “QEPD Douglas Trumbull, quien revolucionó los efectos visuales en el cine varias veces (2001, Encuentros Cercanos, Blade Runner, Brainstorm, El Árbol de la Vida)”, escribió en su cuenta de Twitter el escritor y cineasta Jesse Hawken. “Se informa que Douglas Trumbull lamentablemente ha muerto. Uno de los grandes innovadores de los efectos cinematográficos, incluido el de 2001 pero, sobre todo, el director de una de las mejores películas de los 70, la maravillosa Silent Running. Brainstorm también, aunque es defectuosa, pero sigue siendo increíblemente innovadora”, apuntó el director de cine Grant McPhee.

Muere el actor Howard Hasseman Recientemente, se dio a conocer también la muerte del actor estadounidense Howard Hasseman. De acuerdo con The Sun U.S., el mismo representante del actor, Robbie Kass, indicó que el actor de 81 años había fallecido debido a complicaciones durante una cirugía de colón en Los Ángeles. Hasseman fue conocido por su interpretación del capitán Pete Lassard en Police Academy 2. También formó parte de elenco de películas como A Christmas in Vermont, One Day At Time, y About Schmidt protagonizada por el legendario Jack Nicholson. Muere el famoso cineasta Douglas Trumbull a los 79 años.