Tanya Roberts muere a sus 65 años la noche del lunes.

Se desconoce el motivo de su fallecimiento.

Tanya Roberts participó en varias producciones dando vida a la chica Bond y en la serie Los Ángeles de Charlie

Después de haberse anunciado de manera errónea su muerte, el día de hoy se confirmó el fallecimiento de la actriz estadounidense Tanya Roberts, actriz que encarnó a grandes personajes como a una chica Bond en la película A view to a Kill y en la serie That 70s Show.

Horas antes de su fallecimiento, el domingo, ya muchos medios confirmaban la muerte de Tanya Roberts, debido a un error de comunicación del representante de la actriz Mike Pinge, provocando que varios portales dieran a conocer la noticia de manera prematura.

Sin embargo, este martes, el periódico The New York Post, dio a conocer, con información proporcionada por Lance O´Brien, novio de Tanya, que fue el lunes por la noche cuando la artista ahora sí fallecería en el Hospital Cedars- Sinai de Los Ángeles.

Según varios informes proporcionados por el portal People, argumenta que Tanya Roberts colapsó anteriormente mientras paseaba a sus perros el pasado 24 de diciembre cerca de su casa en Hollywood Hills.

Posteriormente, la revista TMZ, informó que la actriz fue ingresada a un hospital y le colocaron un respirador antes de morir la noche de este lunes.

Por otro lado, y a pesar de que no se sabe la causa de su muerte, el medio también informó que no estaba enferma en los días previos a su muerte, y agregan que su muerte no estuvo relacionada por causas de COVID- 19.

Victoria Leigh Blum, mejor conocida como Tanya Roberts, nació un 15 de octubre de 1955, en Bronx Nueva York.

Durante su carrera artística, Tanya Roberts, participó en diversas producciones cinematográficas y televisivas antes de su muerte, siendo sus papeles más importantes al dar vida a la chica Bond, en la película A view to a Kill.

Esta producción, llevada a cabo en el año de 1985 en Reino Unido, fue la decimocuarta película de James Bond y la última en la que participaría Roger Moore interpretando al agente británico 007.