La noticia de la muerte de Chepina Peralta se regó como pólvora en Twitter en donde llegó a ser la tendencia más importante y los comentarios de las personas admiradoras del emblemático personaje, no se hicieron esperar: “Hacía mucho que no sabía de ella y es una pena saber esto hoy, recuerdo pasar buenos ratos junto a mi abuela viéndola”.

Los comentarios de pésame aparecieron: “Yo era niña y era fan de sus programas. La vamos a extrañar”, “Descanse en paz. Un trabajo de vida duele hecho con alegría y compromiso”, “La señora es un ícono, que en paz descanse, aquí seguimos con sus recetas”, “Que pena!!! ella con sus libros y programas desde joven me enseñó a cocinar Hoy tengo 65 años y dicen que no lo hago tan mal Seguro que ahora estará cocinando en el cielo sus sabrosas recetas”.

Fanáticos de Chepina Peralta lamentan su muerte

Muchos de los fanáticos de la cocinera, lamentan su pérdida, pues consideran que ya no existe otra figura emblemática similar actualmente: “Tenía mucho “ángel” y sencillez en sus programas”, “Una pionera que con su carisma talento y gran sonrisa abrio camino”, “El histórico fue «Sal y Pimienta»”, “Descanse en paz con esa cocina y consejos crecí es una lástima perder a tan gran mujer”.

“Que triste noticia, justo encontré mi viejo libro “Los Niños Cocinan” que me trae muy buenos recuerdos, una gran pérdida sin duda Mi más sentido pésame para su familia”, “Yo me aventaba todo los días su programa pq en ese entonces iba en la secundaria en la tarde, aunque no me lo perdía , no aprendí nada”, “Aportó algo útil a la sociedad ; la buena comida y el buen quehacer culinario. Es una pena que lo bueno también se acabe”, comentó la gente.