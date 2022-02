De acuerdo con el portal The Sun , medio que difundió la sensible noticia del fallecimiento de Charley Taylor, la leyenda del fútbol de los Washington Redskins y miembro del Salón de la Fama de la NFL a los 80 años de edad. Los propietarios del equipo de Washington, Dan y Tanya Snyder, emitieron un comunicado del equipo sobre su deceso.

Y esta ocasión no es la excepción, el mundo del deporte en general se viste nuevamente de luto luego de que se difundiera la sensible noticia del fallecimiento de una gran leyenda de la NFL, mismo que fue miembro del Salón de la Fama del mismo. De acuerdo con diversos medios perdió la vida a los 80 años de edad.

“Charley fue un gran hombre y todos lo extrañaremos profundamente. Nuestras oraciones están con su esposa Patricia y toda la familia Taylor durante este momento”, agregaron en su comunicado. El portal del diario The Sun compartió que el jugador fue miembro del Anillo de la Fama de Washington y el más condecorado en la historia de la franquicia.

Taylor nació el 28 de septiembre de 1941 en Grand Prairie, Texas, según lo reseñó el portal de The Sun. De acuerdo con el diario mencionado Charley jugó diversos deportes durante su etapa en la escuela secundaria antes de continuar en la Universidad Estatal de Arizona pera ahí comenzar a jugar fútbol.

La ex estrella de la NFL trabajó en la gerencia de Washington como cazatalentos para que después su cuerpo conformado por asistentes de 1981 a 1993, ayudaron al equipo a ganar tres Super Bowls. Posteriormente fue enaltecido dentro del Salón de la Fama en 1984.

Es momento que hasta ahora Taylor todavía tiene el récord de la franquicia de Washington con 79 touchdowns recibidos y 90 touchdowns en general, cabe recordad que fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en el año de 1984, lo anterior con lo difundido por The Sun.

A lo largo de su carrera en la NFL, Taylor sería seleccionado para ocho Pro Bowls, reseñó el portal de The Sun. Gracias a eso fue que recibió una gran cantidad de elogios y premios, incluido el de Novato del Año durante su primer temporada dentro del equipo de los Washington Redskins.

"Charley nunca fue un hombre de muchas palabras, y en su breve discurso de consagración, no dijo mucho sobre el juego. Mencionó a Dios varias veces. Agradeció a Dios por su buena fortuna y expresó su profunda creencia en Dios. Extendemos nuestros pensamientos y oraciones a la esposa de Charley, Pat, y a toda la familia y nos consuela que su fe los ayudará a superar este momento difícil", expresó.

El presidente del Salón de la Fama, Jim Porter, también realizó un comunicado para externar sus recuerdos y condolencias ante la sensible noticia del deceso de Charley Taylor, “Cuando era un niño al que le encantaba el fútbol, ​​veía a los equipos de Washington de la década de 1970 competir a un alto nivel y rápidamente me convertí en fanático del jugador que vestía el número 42. Parecía hacer que todo pareciera tan fácil”.

“El Salón de la Fama protegerá el legado de Charley para siempre. La bandera del Salón de la Fama ondeará a media asta en su memoria”, fue como concluyó su comunicado en recordatorio de la exestrella de la NFL. Por su parte los fanáticos han demostrado sus condolencias a través de la plataforma de Twitter.

“Uno de mis primeros jugadores favoritos de Redskin. ME ENCANTARON sus celebraciones de TD. Simplemente me paré en la zona de anotación… con los brazos levantados sobre su cabeza señalando TD como si dijera ‘Descanso en mi caso’ Rest In Power Charley. Miembro del Salón de la Fama”, se puede leer.