Muere Carmen Salinas. Después de informarse sobre el infortunio que había pasado la productora de ‘Aventurera’ y su hospitalización, la actriz no resistió más y según reportaron falleció esta noche. Pati Chapoy, el diario La Jornada, Venga La Alegría y varios medios de comunicación de México dieron a conocer la lamentable noticia de su muerte.

Muere Carmen Salinas. María Eugenia Plascencia, no ha dado declaraciones por el momento sobre la muerte de la actriz, pero dejó que su primo, diera la triste noticia sobre el retroceso en la salud de su madre a los medios de comunicación que se encuentran a fuera del hospital en la Cuidad de México, donde estaba internada.

Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas, compartió también que la actriz estaba reaccionando a algunos estímulos médicos, además de que los doctores que la atienden estaban al pendiente para que no se le formaran llagas debido a la inactividad: “Yo te puedo decir que hablaba con ella y estaba dormida, pero el médico nota algunos movimientos”. Archivado como: Muere Carmen Salinas

Carmen Salinas muere: Los médicos no querían “agotar” a Carmen Salinas

En otra parte de esta entrevista, y tomando en cuenta lo que se había mencionado días atrás que Carmen Salinas ya no necesitaba tanta ayuda de un ventilador, Carmen Plascencia explicó que lo que los médicos pretendían es no agotar a la primera actriz, quien tenía 82 años de edad.

“Ahorita por ejemplo que está el ventilador desconectado, ella está respirando sola y está bien, pero en la noche o cuando… no, ahí voy a inventarte algunos datos que no son ciertos, no sé como toman la decisión de ponerle el respirador, el cual es automático, y cuando siente una respiración de ella, se apaga”. Archivado como: Muere Carmen Salinas