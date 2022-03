El mensaje con fotos del joven artista en blanco y negro, y junto a su familia, alcanzó más de 100 reacciones y comentarios en el post. “Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica”, apunta el anuncio.

La estrella que saltó a la fama por el grupo The Wanted, murió después de una desgarradora batalla contra el cáncer cerebral, de acuerdo con lo publicado por el diario The Sun. Tenía solo 33 años de edad al momento de su muerte y dejó a dos pequeños y a su esposa .

Lo anterior, debido a que se sometió a varias rondas de quimioterapia y 30 sesiones de radioterapia, de acuerdo con lo reseñado por The Sun. Apenas hace unos días, el famoso cantante Tom Parker había presentado un emotivo libro sobre su vida y batalla contra el cáncer.

Sin embargo, el cantante no logró ver sus palabras impresas ya que el libro se publicaría en julio. “Pero también soy padre, esposo e hijo, que luchan contra el cáncer cerebral. Mi libro, que se publicará en julio, no trata sobre la muerte: es un libro sobre la vida”, dijo en Instagram.

El artista presentó su libro a través de su cuenta de Instagram poco antes de morir. Mediante un video publicado en la red social, Tom Parker mostró imágenes en el hospital, con su familia y con su icónica banda. “Hola, soy Tom Parker, muchos de ustedes me conocen como una quinta parte de The Wanted”, decía la publicación.

El cantante dijo que su libro mostraría “cómo tener fe en la esperanza y atreverte a soñar significa que puedes continuar, contra viento y marea”. En octubre de 2020, Tom Parker reveló que tenía un glioblastoma en etapa 4, mismo que era inoperable, de acuerdo con The Sun.

“Es un libro sobre encontrar esperanza en cualquier situación que te enfrentes y vivir tu mejor vida sin importar nada”, comentó el querido cantante de ‘The Wanted’. “¡Increíble compañero! Eres una inspiración”, ” ¡Estoy muy orgulloso de ti y no puedo esperar a leerlo!”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Los médicos describieron su situación como “el peor de los casos”. Por su tratamiento, el cantante se vio obligado a suspender sus participaciones en la banda. Sin embargo, reapareció en su gira británica actuando desde un trono, según relata The Sun .

Tenía mucho miedo de morir

“Miedo es un eufemismo. Estaba petrificado. No podía dejar de pensar en la muerte, es la pura verdad”, dijo el famoso cantante en un emotivo documental de Channel 4, donde habló de su terrible enfermedad. “Es muy difícil pensar en el futuro, porque realmente ya no sé lo que depara”, dijo.

Comenzó a cotar la guitarra a los 16 años e incluso participó en el famoso programa The X Factor, pero no tuvo éxito. Hasta 2009, se unió a ‘The Wanted’, el grupo que lo llevó a la cima de la música británica y al reconocimiento internacional con canciones como “Glad You Came”.