FAMOSO CANTANTE Y MÚSICO DE ROCK MUERE MIENTRAS DORMÍA EN SU CASA

A pesar de que no se informó de qué falleció, el cantante y guitarrista, el cual interpretó diversos éxitos en ingles tales como: “Music Was My First Love and It Will Be My Last, murió plácidamente mientras dormía el pasado domingo debido a una breve enfermedad, la cual no se menciona.

Posteriormente, en el comunicado se expresó que no se tenía palabras para poner lo que los familiares sentían tras esta lamentable muerte: “Él también era un esposo, padre y abuelo amoroso, todos lo extrañaremos más de lo que cualquier palabra pueda llegar a expresarse”.