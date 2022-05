Muere cantante Jewell Caples: ¿Qué pasó con la cantante?

Aunque las causas de muerte siguen siendo desconocidas, al parecer la cantante estaba sufriendo de problemas de salud. Dos meses antes de fallecer, compartió con sus seguidores de Instagram que había estado “a punto de morir” debido a que fue hospitalizada por tener líquido en su corazón, pulmones y pierna. En esos momentos, agradeció que Dios le haya dado la oportunidad de seguir viviendo.

“Atención a todos los no creyentes. Me hospitalizaron el 2 de marzo de 2022. Me dieron de alta el 5 de marzo de 2022. Regresé a casa, ¡8 libras de líquido en el corazón, los pulmones y las piernas! Regresó al hospital el 16 de marzo hasta hoy 21 de marzo de 2022. ¡Casi muero! Se suponía que iba a ser transportado por aire a otra instalación. ¡DIOS revirtió mis síntomas y me extendió un poco de GRACIA! ¡Y me dio más tiempo con mi familia y amigos! ¡Gracias JESÚS por salvarme la vida otra vez! ¡DIOS ES REAL!”, escribió Jewell en redes sociales.