Existen muchas ‘teorías’ sobre que cada vez que parte un famoso artista del mundo del espectáculo, su muerte no es la única que enluta al medio. Muchos creen que las muertes de los artistas ‘vienen de tres en tres’. Pero lo de este domingo ya superó la supuesta ‘maldición’.

Ahora, en la tarde de este trágico domingo, se reportaba que el cantante y compositor de música country Jeff Carson, quien obtuvo éxitos con “Not On Your Love” y “The Car” antes de convertirse en policía, murió en Tennessee. Lo anterior fue revelado por su publicista.

De acuerdo con The Associated Press, el músico falleció de un ataque al corazón en un hospital de Franklin, de acuerdo con lo dicho por Jeremy Westby, de 2911 Media. El músico estadounidense Jeff Carson, tenía 58 años al momento de su fallecimiento.

Luego grabó los sencillos “Not On Your Love” y “The Car”, que le valieron su primer premio de la Academia de Música Country por video del año. Durante su carrera tuvo 14 sencillos en la lista Billboard, dijo Westby, publicista del fallecido ícono de la música country.

Se mudó a Nashville y grabó demos para Tracy Lawrence, Reba McEntire, Tim McGraw, Faith Hill y otras estrellas del country. Carson recibió un contrato de grabación en Curb Records en 1995 y lanzó el sencillo “Yeah Buddy”, apuntó The Associated Press.

Volvió a la música en 2019 y lanzó “God Save The World”, una canción grabada previamente, apunta la agencia de noticias estadounidense. El famoso cantante Bryan White dijo en Twitter que le entristecía enterarse de la muerte de su amigo.

Carson se retiró de la música para convertirse en policía en Franklin, y permaneció en el departamento policial,d e acuerdo con lo publicado por The Assocaited Press. Sin embargo, Jeff Carson no abandonaría su gran pasión por la música country.

“Era un cantante formidable y una de las personas más amables que he conocido… Te veré en el lado bueno amigo”, dijo White. El Departamento de Policía de Franklin tuiteó que agradecía a Carson por su “vida de servicio y canción” y dijo que él “¡cambió a todos los que conoció, a todos nosotros, para bien!”.

“Devastado. Jeff Carson fue uno de los artistas country más subestimados de los 90. Me emocioné cuando empezó a hacer música de nuevo. “The Car” es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos que siempre me golpea fuerte”, dijo Chris Owen, un conocedor del medio.

“Que descanse en paz… Eso me hace llorar…”

“Oh no… Él cantó en nuestra celebración del 4 de julio en 2002 cuando yo vivía en Florida… @KeithUrban también estaba allí… Lo conocí en un espectáculo una vez en Florida y me tomó la mano y me cantó… Que descanse en paz… Eso me hace llorar…”, escribió otra seguidora.

Otro usuario recordó también la muerte del famoso baterista de Foo Fighthers, Taylor Hawkins. “Que fin de semana de mier***. Primero Taylor Hawkins de los Foo Fighters, y luego Jeff Carson. Estilos totalmente diferentes, pero grandes chicos y grandes artistas”, dijo en Twitter.