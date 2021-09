“Ella falleció pacíficamente esta mañana. Me gustaría agradecer a todos por su amable apoyo durante el año pasado.”, mencionó la madre de Sarah en redes sociales, informando sobre la partida de su hija y aclarando que no había sufrido al momento de partir. Fue el año pasado que admitió que le habían diagnosticado tal enfermedad. Archivado como: Muere cantante Girls Aloud

Sarah Harding, la ex integrante de Girls Aloud dejó este mundo, teniendo en cuenta que para muchas personas era alguien sumamente importante. Al anunciar que tenía cáncer de mama, no faltaron las muestras de afecto que le garantizaron el afecto de las personas que se mantuvieron al pendiente de su salud.

“Una persona amigable”

Otra de las personalidades de Reino Unido que extendió sus condolencias a la familia de Sarah, fue la presentadora de televisión Fearne Cotton. Ella escribió en su perfil de Instagram una despedida hacia la cantante británica, señalando como es que la había conocido y como siempre había sido una persona amigable con ella.

“Descansa en paz Sarah. Mis pensamientos y oraciones están hoy con la familia y los amigos de Sarah. Conocí a Sarah muchas veces a lo largo de los años en el Live Lounge, en Top of The Pops y Children In Need y ella siempre fue una persona amable, amigable y chispeante a la que fue muy divertido entrevistar. Una hermosa energía que echaremos mucho de menos. Oraciones y más oraciones.”, mencionó la presentadora inglesa Fearne Cotton.