Triste noticia en el mundo del espectáculo, dan a conocer que muere el querido cantante y guitarrista de Planes Mistaken for Stars, Gared O’Donnell, esto tras una larga e intensa lucha contra el cáncer de esófago que lo venía tacando tiempo atrás, esto ‘cimbró’ familia, seguidores y amigos, debido a que era joven, apenas tenía 44 años de edad, su partida ocurrió apenas este 24 de noviembre, de acuerdo a información del portal de noticias The Sun .

Tras lamentar la muerte del cantante y vocalista de la banda de rock Planes Mistaken for Stars por cáncer de esófago, dijeron que O’Donnell pasó su último año escribiendo y grabando música, quizá como una manera de despedida para dejar uh legado a sus seguidores y familia, pero eso no fue confirmado, aunque sí quisieron rendirle un homenaje tras su partida.

Ante el deceso del vocalista de la banda de rock Planes Mistaken for Stars de cáncer de esófago, la información y hasta rumores sobre cómo sucedió su muerte, inundan las redes sociales, sin embargo, de acuerdo a The Sun, fue en agosto pasado que al cantante le diagnosticaron cáncer de esófago en etapa tres, una de las finales, por lo que poco fue lo que se pudo hacer para que pudiera sanar.

¿QUÉ SIENTEN LOS FANS ANTE LA MUERTE DEL VOCALISTA?

Pero el dolor por la muerte del vocalista de la banda de rock Planes Mistaken for Stars de cáncer de esófago, no solo se limitó a familia y los integrantes de la banda, sino a todos los seguidores que expresaron su tristeza, un fan tuiteó: “R.I.P. Gared O’Donnell. Impresionante compositor y vocalista. No tenía idea de que estaba enfermo. Me estaba entusiasmando con él en ig a principios de esta semana”. Otro comentó: “Perdimos uno grandioso”.

Información de The Sun explica que Planes Mistaken For Stars se creó en Peoria, Illinois en 1997 y que su música tiene una infuencia por el heavy metal y el rock and roll. En toda su trayectoria lograron lanzar tres álbumes de estudio antes de separarse en 2008. Sin embargo, se reencontraron en 2010 y lanzaron su cuarto álbum Prey en 2016. Archivado como: Muere cantante Gared O’Donnell