Muere cantante urbano por terrible enfermedad (FOTO)

Las redes sociales de inmediato se llenaron con mensajes tras la muerte de “Franciskao El Diex”. Muchos de sus conocidos y seguidores pensaron que se trataba de una broma por el carácter del cantante. “Esta si no te la voy a perdonar. No estoy entendiendo”, escribió Nelva Yaritzel Saldana Sanchez, una influencer panameña en Instagram .

“Solo que estoy molesta contigo por todo esto”

“Yo aún te siento con nosotros y no quiero que sea falso. No se como me siento, no se como estoy. Solo que estoy molesta contigo por todo esto”, finaliza el mensaje de Nelva. Las redes sociales del cantante también se llenaron de mensajes y condolencias tras la noticia.

“Hoy estamos mañana no sabemos mucha fuerza a sus familiares y amigos más cercanos”, “No lo creo. Descansa en Paz Diex”, “Alguien que me diga que es mentira”, “Estoy esperando que salga alguien y diga que es mentira”, fueron algunos de los comentarios en su última fotografía subida en Instagram.