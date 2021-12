Las canciones de Stonewall Jackson hicieron que rápidamente tuviera una reunión con el fundador de Grand Ole Opry , George D. Hay, y su manager, WD Kilpatrick. En ese momento el hoy occiso recordó: “Me llevaron al pasillo y me firmaron un contrato de miembro regular … He estado aquí desde entonces”, según News 4.

Revelan que muere la leyenda de música country Stonewall Jackson

Fue en el año de 1956 cuando Jackson se unió a la agrupación de Grand Old Opry, convirtiéndose así en el miembro actual más antiguo hasta antes de su muerte. Apareció en la lista de sencillos country de Billboard más de 40 veces. Algunos de sus éxitos incluyen Don’t Be Angry, I Washed My Hands In Muddy Water y BJ the DJ.

A través de las redes sociales la agrupación dejó un mensaje agradeciendo todo lo que Stonewall hizo por la música country y los grandes recuerdos que dejó como toda una leyenda, incluso su siguiente presentación estará dedicada a su honor : “Gracias por toda la música y los recuerdos, Stonewall Jackson”, escribió Opry en Twitter.