Apenas el pasado 26 de diciembre, se había mostrado entusiasmado en sus redes sociales. “Los sueños se cumplen… agradezco a todos los plebes por su atención me dejan con un buen sabor de boca y con muchas ganas de seguir trabajando para alcanzar más metas”, escribió “David Tololoche”.

Le dedicó sus triunfos a la gente que lo apoyó

“La disciplina y profesionalismo de ellos deja mucho que aprender y sinceramente no tengo más palabras que decir gracias y dedicarle mis triunfos a la gente que en en verdad me apoyo de corazón y les prometo que aquí no acaba por qué quiero mas aún”, dice la publicación del músico.

“Gracias a todo el equipo de Carin León, El Tamarindo y a mis amigos músicos que me hicieron sentir en plena confianza”, dijo “David Tololoche” en la publicación donde también adjuntó imágenes de sus participaciones en el escenario de abarrotados lugares.