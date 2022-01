Jan Rek asegura que los gráficos de personas que han contraído Covid no le interesa a nadie

Después compartió ante la entrevista quien fue el culpable de esa corriente, “Al principio, tenía un entendimiento para los escépticos sobre las vacunas covid, pero se convirtió exactamente en esta corriente que nos referimos a la inmunidad innata. Lo cual es impulsado, por ejemplo, por el Sr. Jan Vojáček. Eran argumentos concretos. Creo que el soldado lo expresó de esta manera: “No soy un antivacunas, pero… siguió una elaboración sobre la inmunidad innata.”

“Esto es terriblemente difícil. Los números, los gráficos no interesan a nadie, solo como una apelación a la autoridad. Por supuesto, si no juega en las cartas de ese lado. Es una experiencia personal y una realidad en la que vivimos. No es una broma. Probablemente sea útil oponerse con bastante dureza si el otro no comprende”, argumento Rek hijo de Hana ante la entrevista realizada por la radios iRozhlas.