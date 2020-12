Muere por coronavirus el cantante de música country Charley Pride

El cantante de música country Charley Pride falleció por coronavirus

Fue la primera estrella negra de la música country, y llegó hasta el Salón de la Fama

Dolly Parton escribió: “Estoy tan desconsolada”

Charley Pride coronavirus. En mundo de la música se encuentra de luto, ya que el famoso cantante de música country Charley Pride falleció a los 86 años de edad, por complicaciones del coronavirus, en Dallas, Texas, según The Associated Press.

En este año 2020 se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, lo cual ha ocasionado que millones de personas en todo el mundo hallan muerto por este virus.

Cabe mencionar que fue la primera estrella negra de la música country, incluso por su éxito “Kiss an Angel Good Morning”, que logró vender millones de discos, llegó a estar en el Salón de la Fama.

Hasta la compositora Dolly Parton mencionó en Twitter estar devastada por la sensible pérdida: “Estoy tan desconsolada que uno de mis más queridos y viejos amigos, Charley Pride, falleció. Es aún peor saber que falleció por COVID-19. Qué horrible, horrible virus. Charley, siempre te amaremos”.

¿QUIEN FUE CHARLEY PRIDE?

Charley Frank Pride fue un cantante, músico guitarrista y hasta llegó a jugar baseball profesional en Estados Unidos. Su mayor éxito fue a mediados de la década de los 70, cuando fue el intérprete más vendido de RCA Records.

El cantante fallecido lanzó varios álbumes y además vendió más de 25 millones de discos durante su carrera que comenzó a mediados de la década de 1960.

Otros éxitos además de “Kiss an Angel Good Morning” en el año de 1971 incluyen “Is Anybody Goin ‘to San Antone”, “Burgers and Fries”, “Mountain of Love” y “Someone Loves You Honey”.

“Mi hermana mayor dijo una vez, ‘¿Por qué estás cantando Su música?. Pero todos entendemos lo que ha sido el síndrome de ustedes y nosotros. Mira, yo nunca acepté eso como individuo, y realmente creo que es por eso que estoy donde estoy hoy”, mencionó Pride en una entrevista en el año 2008.