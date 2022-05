La sensible noticia sobre la muerte de Regine, fue emitida a través de un comunicado compartido en nombre de la familia de la artista. Incluso, el cómico Pierre Palmade dijo: “La reina de la noche se ha ido. Es hora de cerrar después de una larga y gran carrera. Tenía a las estrellas de todo el mundo bailando en sus discotecas”.

Tras darse a conocer la muerte de la talentosa actriz y cantante, Regine, las redes sociales se movilizaron para enviar sus condolencias a sus familiares. Los seguidores demostraron su dolor al ver la sensible perdida de una de las más talentosas celebridades que hubo.

Se trata de la famosa cantante francesa, Regine, quien en su momento dijo ser la inventora de la discoteca, murió a la edad de 92 años, la mañana de este domingo 1 de mayo. La estrella , que dirigía un imperio mundial de clubes nocturnos, falleció esta mañana, según su nieta Daphne Rotcajg, según The Sun .

Muere cantante Regine. Este año 2022, las malas noticias no dejan llegar sobre las celebridades, ya que en tan solo cuatro meses se han conocida varias muestres de artistas famosos que ya no se encuentran entre nosotros. Ahora, a inicios de este mes de mayo, se ha dado a conocer el fallecimiento de una reconocida cantante.

“Se convirtió en sinónimo de las noches locas que duraban hasta la madrugada”

A través de las redes sociales, Palmade dijo que el nombre de Regine “se convirtió en sinónimo de las noches locas que duraban hasta la madrugada”. También aprovechó y dijo que incluso “iba a la pista de baile hasta la hora de cierre”, “Estos últimos años ha sido más conocida por gobernar discotecas pero hay bastantes hits suyos”, dijo otro usuario

Nacida como Regina Zylberberg, Regine también fue una actriz talentosa que protagonizó varias películas, incluidas Robert and Robert y My New Partner. Su nieta dijo que murió “en paz” a las 11 de la mañana de este domingo 1 de mayo. Archivado como: Muere cantante Regine