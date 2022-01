La excampeón olímpico de gimnasia Szilveszter Csollany murió el lunes, a los 51 años, después de pasar semanas hospitalizada con COVID-19, dijeron funcionarios deportivos húngaros, informó The Associated Press. El hombre, se convirtió en un personaje mediático después de anunciar su pensamiento antivacunas que expresaba en cada momento.

El hombre, a través de sus redes sociales mencionaba a sus seguidores que no creía en el virus y su poca disposición a ponerse la vacuna contra la COVID-19. Desafortunadamente, su discurso se volvió en su contra cuando tuvo que ser vacunado al trabajar en un país que lo exigía pero no sirvió de mucho cuando contrajo el virus .

¿Estaba vacunado?

Por lo general, cuando alguien fallece de coronavirus y se tiene el antecedente de que fue una persona no creyente del virus se cree que no se encontraba vacunado en aquel momento. Este caso, es diferente ya que el deportista logró vacunarse días antes de salir positivo a la prueba y caer en una fuerte neumonía, de la cual ya no salió con vida. En sus redes sociales, posteó de forma burlona sobre el acceso a la vacuna y fue la última foto que compartió.

“Me vacuné! ¡Y no tuviste que esperar semanas por la segunda dosis!”, escribió Szilveszter Csollany en su perfil de Instagram. La fotografía, contiene la imagen de un frasco y como la sostiene entre sus manos. Aunque él no deseaba la vacuna y en ese momento se burlaba de las personas que la obtenían, antes de caer en el hospital logró vacunarse.