La madre del joven danés, Vive Jorger Jensen fue la encargada de dar la devastadora noticia a sus seguidores y a los medios de comunicación de su país natal quienes no podían creer lo que la progenitora del youtuber decía pues lamentablemente la muerte de Albert Dyrlund fue terrible.

Acorde a lo reportado por ‘El Correo’, la mamá de Albert Dyrlund sólo se limitó a dar la noticia: “Estamos muy apenas, pero me gustaría que sus fans lo sepan”, reveló a un medio de comunicación , solicitando la comprensión de los seguidores de su hijo para respetar su dolor.

Según lo comentó la mamá del youtuber, el joven de 22 años se encontraba grabando un video en la montaña de Forcella Pana, en los Alpes italianos, cuando de pronto perdió su equilibrio y cayo de una altura de 200 metros; la señora se encontraba tan devastada que no pudo más que pedir privacidad.

La fama de Albert Dyrlund estaba creciendo con sus publicaciones en YouTube e Instagram donde su último post daba cuenta del cambio de look que apenas se había realizado hace unas semanas; tenía poco más de 170 mil suscriptores en la plataforma de videos por excelente y más de 233 mil en Instagram.

Las reacciones en las redes sociales a semejante y trágica noticia, no se hicieron esperar, sobretodo los mensajes de amigos y las seguidoras de Albert Dyrlund: “Estoy completamente fuera de sí, sin palabras, no puedo entenderlo. Siempre recordaré todos nuestros recuerdos, gracias por este tiempo amigo mío, descansa en paz”, publicó Rasmus Brohave, persona cercana al fallecido.

“Influencers por favor dejen de arriesgar sus vidas para hacer fotografías o videos. No vale la pena. Esta es la tercera historia de esta semana que he visto que resultó en muerte. Descansa en paz Albert Dyrlund”, aseveró y varias personas secundaron la moción para que los jóvenes dejaran de hacer este tipo de actos irresponsables.

Barajas perdió la vida en el hospital tras cinco días de haber estado muy grave, fue hasta este sábado en que el Departamento de la Policía confirmara el deceso del Tiktoker, después de no haber soportado las heridas de bala que sufrió mientras se encontraba disfrutando de una película, según Daily Mail.

A causa de eso Barajas fue trasladado al hospital de emergencia, ya que recibió varios disparos. Lamentablemente su pareja no logro sobrevivir y murió en el lugar, tras recibir un disparo en la cabeza. Este sábado Anthony fue declarado muerto luego de luchar por su vida por varios días. Archivado como: Muerte youtuber Albert Dyrlund

Las autoridades describen el ataque como un “ataque aleatorio y no provocado”. Los detectives de la policía de Corona identificaron a Jiménez como sospechoso y lo arrestaron el martes, incautando una pistola del mismo calibre que la que se cree que se usó en el tiroteo. Archivado como: Muerte youtuber Albert Dyrlund

Al momento del ataque el cine se encontraba casi vacío, la policía del condado ha logrado capturar al responsable del tiroteo, quien responde al nombre de Joseph Jiménez de 20 años de edad, quien mencionó que no fue nada personal en contra del Tiktoker afirmando que no lo conocía.

Muere Tiktoker Anthony Barajas: Rylee Goodrich estaba enviando mensajes a su familia entes del tiroteo

El padre de la joven de 18 años dijo que Anthony Barajas era un buen chico: “Lo conocí una vez antes de que se fuera a Hawái hace unas semanas. Y luego regresó de Hawai y ella estaba muy emocionada. Este dulce, dulce chico vino con una bolsa llena de recuerdos para todos nosotros. Fue la cosa más dulce que he visto hacer a un joven de 18 años”.

“Le dio a mi hija menor un collar y a mi esposa y a mí llaveros pequeños. Mi hija me dijo ‘Él hace surf y bodyboard como tú’. Se sentó allí con una gran sonrisa en su rostro, viendo que aceptaba a este chico, estaba tan feliz. Me di cuenta de que le gustaba mucho este chico. Y realmente, realmente le agradaba. Estaba tan jodidamente feliz. Estaban tan emocionados por su primera cita. Ella rizó su cabello todo bonito. Era su primera cita que no era un grupo de personas”, agregó. Archivado como: Muerte youtuber Albert Dyrlund