Justo en medio de los servicios conmemorativos por el fallecimiento senador Harry Reid, al que asistieron el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su antecesor Barack Obama, llega otra lamentable noticia: Muere Bobby Payne, ex alcalde de Tallassee, a los 76 años.

Este sábado, 8 de enero, informaron sobre la muerte de Robert “Bobby” Payne, quien se desempeñó durante 24 años como alcalde de la ciudad de Tallassee, en Alabama. Aun no han revelado cuál fue la causa de muerte, pero confirmaron que el destacado político falleció este sábado.

Payne sirvió a su comunidad. Cuando ocupó la alcaldía, “también se desempeñó como presidente de la Liga de Municipios de 1996 a 1997, presidente de la Conferencia Municipal del Sur, presidente de la Comisión de Planificación Regional del Centro de Alabama y presidente de la Corporación Municipal de Seguros de Alabama durante 12 años”.

Perno no todo se trató de política, porque además fue miembro de la Cámara de Comercio de Tallassee y ex presidente del Club Rotario de Tallassee. Payne incursionó en el mundo de los negocios y es que fue por muchos años copropietario de Town and Country Motors.