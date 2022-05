“Neuwirth fue el ojo de la tormenta, el centro, el catalizador, el instigador… Dondequiera que sucediera algo importante, él estaba allí, o se dirigía a ello, o se rumoreaba que estaba lo suficientemente cerca como para haber tenido un efecto en lo que fuera que estaba en proceso”, declaró Eric Von Schmidt, otro cantante de la época, al New York Times.

El también pintor y compositor murió el pasado miércoles en Santa Mónica, California, de acuerdo con lo publicado por el New York Times. Incursionó en el mundo de la música en 1974 con su álbum titulado simplemente “Bob Neuwirth”, sin embargo era más conocido por su papel las carreras Bob Dylan y Janis Joplin.

“Aunque Bob era conocido por su ingenio mordaz, desde sus días como ayudante de campo hasta Dylan y Janis, cuando lo conocí hace 25 años, personificó la amabilidad, la tutoría y la curiosidad… Esa es la historia no cantada de Bob Neuwirth”, reveló la escritora Holly George-Warren al New York Times.

Apenas el pasado 19 de mayo, se informaba que Vangelis, el compositor electrónico griego que escribió la inolvidable partitura ganadora del Oscar para “Chariots of Fire” (“Carros de fuego”) y música para docenas de otras películas, documentales y series de televisión, falleció. Tenía 79 años.

El verdadero nombre del famoso cantante es: Robert John Neuwirth, de acuerdo con lo publicado por el New York Times. Nació en los Estados Unidos el 20 de junio de 1939, específicamente en Akron, una ciudad ubicada al noreste de Ohio. Sin embargo, esta no fue la única muerte que enlutó el mundo del música en los días recientes.

No es la única muerte reciente en el mundo de la música

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y otros funcionarios del gobierno expresaron sus condolencias el jueves. Medios de prensa griegos informaron que Vangelis, cuyo verdadero nombre era Evangelos Odysseas Papathanassiou, murió en un hospital francés la noche del martes.

“Vangelis Papathanassiou ya no está entre nosotros”, tuiteó Mitsotakis, llamándolo un “pionero del sonido electrónico” cuya muerte es una “triste noticia para el mundo entero”, de acuerdi con lo publicado por The Associated Press.