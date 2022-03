El mundo de los deportes se encuentra en estos momentos de luto por la sensible perdida de este gran atleta que lamentablemente sufrió un accidente en su domicilio y su corazón dejó de latir. Así fue informada la terrible noticia a través de las redes sociales la noche de este jueves.

Este mes de marzo no ha sido la excepción, y es que tanto actores, deportistas, cantantes y otras celebridades han perdido la vida de distintas maneras. Algunos nos dejaron en un accidente, otros han fallecido por causa natural, lo que si es claro es que poco a poco la infancia de muchos está desapareciendo.

Muere Odalis Pérez: Sufrió un accidente en su hogar

Cristian Pérez atribuyó el deceso a una caída que su hermano habría sufrido en una escalera. Afirmó que había dado aviso a las autoridades y que los paramédicos certificaron la muerte. No obstante, las autoridades forenses investigaron el hecho para ofrecer una causa detallada del deceso, según AP.

Ante esta situación, su propia familia no podían creer lo que había sucedido, y a pesar de los intentos por reanimarlo, los paramédicos que acudieron a la casa del ex pitcher de Los Ángeles Dodgers no pudieron hacer nada al respecto. Por lo que dieron la noticia a los medios sobre su muerte.