Una bebé de apenas meses de nacida murió el miércoles después de que la dejaran en una van durante casi cinco horas afuera de una guardería de Florida.

Las autoridades locales informaron que el director de la guardería fue arrestado.

La niña fue hallada por su madre aproximadamente a la 1:00 p.m. después que llamara a la guardería para preguntar por su hija. Una de las cuidadoras comentó que no la había visto, lo que llevó a la mujer a buscar a su pequeña en el lugar.

La madre de la víctima encontró a la bebé en una camioneta estacionada frente a la academia y guardería Ewing’s Love & Hope ubicada en Jacksonville. Según la Oficina del Sheriff de Jacksonville, el director y copropietario de la guardería, Darryl Ewing, fue arrestado el miércoles por la noche por un cargo de negligencia infantil.

TE PUEDE INTERESAR: La sensual foto de JLo donde pierde el pudor y posa sin ropa interior mostrando ‘todo’

La licencia de la guardería Ewing’s Love & Hope fue suspendida temporalmente, reportó NBCNEWS.

Efectivos del Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville intentaron reanimar a la niña tan pronto pudieron sacarla de la camioneta. Sin embargo, en el hospital a donde fue trasladada la infante fue declarada muerta.

Según la Oficina del Sheriff de Jacksonville, Darryl Ewing, de 56 años de edad, era el responsable de conducir la van de la guardería Ewing’s Love and Hope.

La esposa y copropietaria de la guardería, Gloryian Ewing, fue arrestada y acusada de abuso infantil hace menos de dos años. Su ex esposo presentó cargos contra ella en 2017 por presuntamente golpear a sus hijos con un cable.

LATEST DETAILS: 4-month-old infant left in hot daycare van for 4 1/2 hours.

Infant died.

Darryl Ewing, 56 years old has been arrested for Child Neglect in reference to the death investigation. Investigation is ongoing. https://t.co/NYpFBp0UXn pic.twitter.com/LP813jQqYX

— Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) May 23, 2019