El bebé fue arrancado con un cuchillo de carnicero del útero de una mujer asesinada.

Marlén Ochoa López, madre del bebé, apareció el mes pasado en un contenedor de basura detrás de la casa de una mujer que ha sido acusada del asesinato.

Clarisa Figueroa, la principal sospechosa, dijo ser la madre del bebé cuando lo llevó a un hospital.

El bebé arrancado con un cuchillo de carnicero del útero de una mujer asesinada murió el viernes en Chicago, informaron el viernes voceros de la familia.

La portavoz Cecilia García confirmó la declaración de la familia en Facebook, de que el bebé de Marlén Ochoa López murió en el centro médico Advocate Christ de Oak Lawn.

El estado del bebé era grave desde el ataque a su madre el 23 de abril. La vocera Julie Contreras dijo en un comunicado que Yovanny Jadiel López murió de una herida grave en el cerebro.

El cuerpo de Ochoa López apareció el mes pasado en un contenedor de basura detrás de la casa de una mujer que ha sido acusada del asesinato de la joven de 19 años.

Según los fiscales, Clarisa Figueroa, de 46 años, dijo ser la madre del bebé cuando lo llevó a un hospital. Ella y su hija de 24 años están acusadas de homicidio con agravantes.

En entrevista para Univisión, el esposo de Marlen Ochoa narró su sentir ante el atroz crimen que cambiaría su vida para siempre, pues con tan sólo 20 años, ya es viudo y su ilusión de ser padre, se convirtió en una pesadilla, pues hasta hace unos días era el principal sospechoso del asesinato de su esposa.

“Yo no soy una mala persona, yo sabía que no le había hecho nada a mi esposa, todos estaban contra mí, toda la gente decía que yo, que yo me veía como gente mala, realmente yo me sentía derrotado, con el corazón partido porque no encontraba a mi esposa, yo estaba desesperado”, comienza diciendo Yiovanni López destrozado en lágrimas.