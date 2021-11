Una bebé de 8 meses murió tras caerse de un automóvil en movimiento y ser atropellado por un conductor que siguió conduciendo

La policía indicó que el bebé no estaba asegurado en un asiento para niños

Asimismo, las autoridades dijeron que en el vehículo iban otros niños de 6, 4 y 2 años que tampoco estaban asegurados

Una bebé de ocho meses murió después de caerse por la puerta trasera del pasajero de un automóvil en movimiento y ser atropellada por otro vehículo que iba detrás que siguió conduciendo y no se detuvo tras el impacto fatal, indicaron las autoridades el lunes, informó el diario The Sun.

La policía de Irving en el suburbio de Dallas, Texas buscaba información del público después de que la niña Kassidy Smith fue impactada y asesinada alrededor de las 10:30 de la mañana del domingo en la intersección de North MacArthur Boulevard y Ranchview Drive, una intersección concurrida en la ciudad, dijo el portavoz de la policía, el oficial Robert Reeves.

Conductor siguió conduciendo tras atropellar fatalmente a la bebé

En una conferencia de prensa el lunes, Reeves dijo que la madre de la pequeña, quien no ha sido identificada, estaba girando a la izquierda en Ranchview cuando de alguna forma la puerta del auto se abrió y su hijo cayó al pavimento frente a otro auto que venía detrás de ella.

Reeves dijo que aunque la investigación continúa en curso, los detectives creen que la bebé fue golpeada por un sedán de color negro que no se detuvo después de la colisión y que es posible que el conductor no estuviera al tanto de lo que sucedió, informó The Associated Press. Para ver el video del accidente haga click AQUÍ.