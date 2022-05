El sencillo Owner of a Lonely Heart de 1983 de la banda estuvo en lo más alto de las listas de Estados Unidos. Y White, del condado de Durham, fue el baterista de Lennon al principio de su carrera, participando en sesiones mientras grababa el álbum Imagine. También fue uno de los bateristas que participó en las sesiones de George Harrison para All Things Must Pass.

Fue este mismo 26 de mayo cuando Alan White, el baterista líder en las listas de éxitos, murió a la edad de 72 años después de una breve enfermedad. El baterista de Yes, que también tocó en Imagine de John Lennon, falleció, en una triste noticia que ha “conmocionado y atónito” a la industria de la música, de acuerdo con el portal The Sun e Infobae.

En pleno jueves, primero confirmaron la muerte del actor, Ray Liotta, conocido por la película Buenos Muchachos, luego anunciaron el fallecimiento de Andy Fletcher, tecladista y co-fundador de Depeche Mode. En la misma tarde anunciaron que había muerto también, Sebastián Rivarola ex segunda voz de la Agrupación Marilyn, por último Alan White baterista de Yes.

“Fue considerado uno de los mejores bateristas de rock”

Cabe mencionar que los rockeros progresivos Yes dijeron que dedicarán su gira del 50 aniversario a White como un tributo, cuando actúen en el mes de junio. “Alan fue considerado uno de los mejores bateristas de rock de todos los tiempos y se unió a YES en 1972 para el Close to the Edge Tour”, escribió la banda Yes.

Anteriormente, el hoy occiso había trabajado con la banda Plastic Ono de John Lennon después de una llamada, en 1969, para tocar en el Festival de Rock de Toronto. Trabajó con muchas bandas a lo largo de su carrera, incluidas The Downbeats, The Gamblers, Billy Fury, Alan Price Big Band, Bell and Arc, Terry Reid, Happy Magazine (más tarde llamada Griffin), Balls with Trevor Burton (The Move) y Denny Laine. (Alas). Archivado como: Muere Alan White