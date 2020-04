Ann Sullivan, una animadora que trabajó para Disney, muere debido a complicaciones por coronavirus, ella fue una de las primeras dibujantes de la empresa, fue reconocida por su trabajo en las exitosas caricaturas de la Sirenita y el Rey León, hoy la industria del entretenimiento está de luto.

La información se ha corrido como pólvora en diversos medios de comunicación de Estados Unidos y se ha detallado que la mujer tenía 91 años de edad al momento de fallecer. De acuerdo a algunos portales como el de Infobae, la artista perdió la batalla contra la enfermedad en un asilo de ancianos el pasado lunes.

Se informa que Ann Sullivan se encontraba en ese lugar que da refugio a las personalidades del mundo del entretenimiento y que era la tercera persona fallecida por el Covid-19, el inmueble se ubica en California.

Longtime Disney Animator Ann Sullivan, Who Worked on Lion King, Dies from Coronavirus Complications https://t.co/LXEFtqh3AJ

La estrella de la animación era originaria de Dakota del Norte y se inició en 1950 en Disney, sin embargo por cuestiones familiares se desligó unos años hasta que regresó con más fuerza y talento para destacar en las caricaturas clásicas de la empresa, que fueron un éxito mundial: la Sirenita y el Rey León.

Pero sus virtudes no solo la hicieron brillar en esas caricaturas, ya que años más tarde colaboró para otras muy famosas como Tarzán, Hérculas y Pocahontas, así como otras que se suman a su gran trayectoria como animadora, que le fue reconocida en la industria del espectáculo.

Otro de los que informó de la trágica noticia de que muere la animadora Ann Sullivan fue el periodista argentino Javier Ceriani quien subió una imagen y el siguiente mensaje: “Disney de Luto por la muerte de la Animadora Ann Sullivan, pionera dibujante y El coronavirus se la llevó, no es la primera artista que pierde Disney y la Industria del Entretenimiento de USA 🇺🇸 #disney”.

En esa cuenta de Instagram mucha gente mandó sus pésames: “Dios la tenga en su gloria. Que descanse en paz”.

Pero otras personas le echaron un poco de “sabor” a su opiniones y levantaron un poco de polémica: “Yo digo que sí murió, pero de la enfermedad que ya traía, pero bueno está bien, échenle la culpa al virus”.

A este controversial comentario alguien más se sumó: “En realidad como en Italia y otros países mueren de otras enfermedades, pero el coronavirus los remata. Algunos mueren con coronavirus y una enfermedad prexistente (pero la omiten) otros mueren de coronavirus, pero para que el censo se vea mas numeroso dicen que todos mueren de coronavirus. Parece que quieren cubrir metas… números, números. 91 años bien vividos, gran talento, que descanse en paz”.

“Lamentable”, “ya estaba mayor”, “ya dejen de prestarse a tanto amarillismo. @chismenolikeoficial los dejo de seguir. Estamos sufriendo cómo es posible que se vendan a semejante mentira. Murió por otras causas dejen de querer asustar a la pinche gente”, dijeron otras personas.

Sin embargo otros medios como People y Daily Mail confirmaron que su deceso fue por Covid-19.

Disney animator Ann Sullivan, 91, is third person to die of coronavirus at California nursing home https://t.co/h7ypb7qrUy

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 14, 2020