Página

1 de 4

Andrea Urruti, la voz de Elsa de niña, perdió la vida a los 21 años

La actriz que le diera vida al personaje de Elsa de niña, de la película Frozen tiñó de luto el mundo del doblaje

Las especulaciones sobre la causa de la muerte de Andrea no se hicieron esperar

Andrea Arruti, la actriz y cantante que le diera vida a Elsa de niña en la película Frozen, perdió la vida a la corta edad de 21 años.

El mundo del doblaje en español se tiñó de luto tras la muerte de Andrea Arruti, una chica que a sus 21 años ya era todo un referente en este medio, pues se hizo famosa por darle vida a Elsa en Frozen.

Según los primeros informes de los medios, la joven perdió la vida a los 21 años. Sin embargo, su familia aún no se habría pronunciado para brindar mayores detalles sobre su tristísima muerte, que causó gran polémica por lo joven que era.

TE PUEDE INTERESAR: Erika Buenfil reaparece en foto junto a su adolescente hijo y se confirman las sospechas de su padre (FOTO)

Rápidamente, la cuenta de Twitter de ‘Doblaje Mexicano’ se pronunció por el deceso de Andrea Urruti.

Lamentamos el fallecimiento de la gran Actriz y Cantante Andrea Arruti. Una bella y joven talento de nuestro Doblaje Mexicano. En paz descanse pic.twitter.com/aTIrobpikA — Doblaje Mexicano (@ytadobmex) January 12, 2020

“Lamentamos el fallecimiento de la gran actriz y cantante Andrea Arruti. Una bella joven talento de nuestro doblaje mexicano. En paz descanse”, se pudo leer el mensaje que fue acompañado de una imagen de Andrea y los personajes que interpretó, dejando una impronta entre los seguidores de las caricaturas y películas.

ÚL

Y aunque no se ha dado un informe especial sobre lo ocurrido con la intérprete, en Twitter comenzaron a circular cientos rumores sobre las causas de su muerte.

“Me dijeron que fue suicidio. No sé si es verdad”, dijo un usuario cuando otro preguntó sobre el fallecimiento de Andrea Arruti.

Lo confirmo René Garcia, después lo borro pic.twitter.com/VXPZadLOc2 — Daniel.C (@DRM4523) January 12, 2020

Asimismo, circuló un presunto mensaje que habría enviado el también actor de doblaje René García (Vegeta en Dragon Ball Z), en donde se pudo leer: “Jamás podré entender el dolor inmenso que tiene alguien que se quita la vida y menos cuando su vida ha sido tan corta. Gracias por regalarnos un poquito de tu luz y belleza”, y agregó: “Ojalá estés en ese lugar que ninguno conocemos pero que todos secretamente anhelamos. Adiós, querida Andrea”.

No obstante, aparentemente el mensaje fue eliminado poco tiempo después, dejando más preguntas que respuestas sobre las causas de muerte de Andrea Arruti.

Y los mensajes siguieron llegando: “No puedo creerlo. Ella no se veía como alguien que quisiera dejar de vivir”.

“Lo más triste es que era muy joven”, Dijo uno más.

“Qué desgracia que haya muerto tan joven”, agregó otro seguidor.

“Yo no era muy apegada a su trabajo, pero la conocía perfectamente y se me hacía una niña muy linda. Apenas puedo creer su partida. Me impactó mucho la noticia. Que en paz descanse”, agregó otra más.

¿Qué mensaje le mandarías a Anrea Arruti tras su partida tan prematura de este mundo?

Hace apenas unos días, el mundo de la actuación también se había teñido de luto, cuando se confirmó la muerte de actor de la exitosa serie ‘American Horror Story’ a los 27 años.