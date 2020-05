Muere Amber-Lee Friis, quien fuera finalista del concurso de Miss Universo Nueva Zelanda 2018

Su cadáver fue hallado el lunes y trascendió que se suicidó aunque las investigaciones continúan

La joven de 23 años de edad sufrió acoso escolar en su niñez que fue una etapa difícil en su vida

Muere finalista Miss Universo. Muere la modelo Amber-Lee Friis, quien fuera finalista del concurso de Miss Universo Nueva Zelanda 2018, al parecer se suicidó, de acuerdo a información que aparece en el portal la revista Quién.

En el reporte se señala que la mujer tenía 23 años de edad y que todas las evidencias hacen presumir que la mujer se quitó la vida a inicios de esta semana.

Sin embargo, fue hasta este fin de semana que las autoridades dieron a conocer la noticia, por lo que las investigaciones continúan para conocer las causas de su deceso.

Fallece Amber-Lee Friis, la finalista neocelandesa a Miss Universo https://t.co/STHVeCGqwb — Revista ¡HOLA! (@hola) May 23, 2020

En el portal de Quién se indica que la joven fue víctima de acoso escolar, sus familiares y amigos lamentaron el trágico suceso a través de las redes sociales.

La noticia ha conmocionado al mundo de la belleza y la pasarela, ya que era una joven que “luchó” para conseguir su objetivo pese a que vivió si niñez de manera complicada.

Además, la reconocida entidad Miss World News New Zeland lamentó la tragedia a través de un mensaje que replicó la página de la revista Quién y que de manera textual dice:

“Amber cambió completamente su trayectoria como concursante. Tras un inicio un poco difícil, acabó siendo una de las más positivas y comprensivas de todas las concursantes que hemos tenido. Ha luchado mucho para unirse a nosotros desde el principio y se ganó nuestra admiración y respeto”.

Aunque no se conoce de manera certera la causa de su muerte, se ha dicho que fue súbita, lo que hace suponer que aparentemente se quitó la vida. El anuncio de que muere finalista Miss Universo conmovió al mundo.

En su última publicación en Facebook, la bella neozelandesa publicó una fotografía con su hermana con el siguiente mensaje: “amor de mi vida” y sus conocidos aprovecharon para lamentar el deceso y colgar algunos mensajes.

El 16 de mayo, se unió a la causa de lucha contra la violencia y extendió su mano a mujeres que atravesaran situaciones complicadas.

“PSA: Si estás atrapado dentro con un compañero tóxico o abusivo, mensaje sobre mis jabones hechos a mano (no tengo ninguno) y sabré que te revisa continuamente”.

Y continuó: “Si me preguntas sobre comprar mi jabón (no vendo ninguno) e incluye una dirección de envío, sabré contactar con la policía. Ha habido un aumento de casos de violencia doméstica desde esta cuarentena. Por favor, no tengas miedo de contactar”.

Y añadió: “Si la situación involucra a un niño, por favor añade que estás interesado en comprar baño de burbujas para tu hijo (no vendo ninguno). Estoy aquí para ti”.

Estos mensajes serían utilizados a manera de “clave” para saber si alguna mujer era víctima de violencia y que ella denunciara. Junto a esto publicó la siguiente fotografía.

Ella se interesaba por ayudar a su prójimo para que no vivieran lo que ella sufrió en cuestión de abuso o acoso.

Ahora anuncian que muere finalista Miss Universo.